Municipales à Migennes : le traditionnel duel Boucher/Meyroune et une liste menée par Burhan Tekin

Notre série de reportages dans les communes de l’Yonne pour les élections municipales passe aujourd'hui à Migennes. La commune est au centre du département et dispose de la gare la plus importante de l'Yonne. Migennes compte un peu plus de 7.200 habitants, c'est la quatrième ville de l'Yonne la plus peuplée. Les Migennois vont devoir choisir entre trois listes le 15 et le 22 mars prochain lors des élections municipales.

Trois listes en course

Les Migennois auront le choix entre trois listes : celle du maire sortant Les Républicains, François Boucher, celle du communiste François Meyroune. Depuis 1999, les deux hommes ont effectué chacun deux mandats. Et puis, il y aura une troisième liste sans étiquette, baptisée "Migennois c’est à vous décider". Elle est menée par Burhan Tekin, un commerçant de Migennes qui souhaite offrir une alternative.

A Migennes, les élections municipales passent et se ressemblent. Depuis 1999, François Boucher et François Meyroune se succèdent à la tête de la mairie. Le communiste François Meyroune est élu maire en 1999, en 2001 François Boucher est élu, en 2008 de nouveau François Meyroune et puis 2014 de nouveau François Boucher. Un duel qui commence à lasser certains électeurs: "On a l'habitude maintenant, _c'est toujours les mêmes depuis vingt ans_", explique ce Migennois. "On voudrait un peu de changement, c'est toujours la même chose, il faudrait un renouvellement".

Le maire sortant brigue un nouveau mandat pour "terminer ses projets"

Le maire sortant François Boucher brigue un second mandat consécutif. Il s'agit, selon lui, de terminer les chantiers qu'il a lancé : "j'ai toujours dit qu'il fallait au moins deux mandats pour mener à bien mon projet. On a déjà plusieurs projets qui sont en train de sortir de terre : je parle du cinéma, de _l’hôtel restaurant_, du port qui sera terminé au moins de mai, la maison de santé intercommunale et aussi les travaux de la gare".

La santé est la priorité pour François Meyroune

Après six ans passés dans l'opposition, l'ancien maire de Migennes de 1999 à 2001 et de 2008 à 2014, François Meyroune, repart en campagne pour les prochaines municipales avec une "liste citoyenne, de gauche". Mesure numéro une : lutter contre la désertification médicale, l'une des priorités de l'élu communiste est la lutte contre les déserts médicaux. Quatre médecins généralistes exercent pour le moment à Migennes, mais l'une d'entre eux va partir en avril. François Meyroune propose donc que la mairie embauche des médecins qui seront salariés, aux côtés des médecins généralistes libéraux. "D'autres villes, d'autres départements l'ont fait, cela fonctionne, nous devons nous s'assurer de conserver des médecins dans notre commune, déjà que beaucoup de citoyens ont dû mal à en trouver, c'est une préoccupation essentielle."

Une 3ème liste citoyenne menée par Burhan Tekin

Face à François Boucher et à François Meyroune, il y aura une troisième liste. C'était déjà le cas en 2014, avec une liste menée par un dissident de François Meyroune mais cette fois c'est une liste nouvelle, sans étiquette baptisée "Migennois (es), c’est à vous décider !". Cette liste est menée par Burhan Tekin, un commerçant de 36 ans, marié et père de trois enfants. "On a fait le constat qu'il y a pas mal d'abstentionnistes et des citoyens qui votent par défaut. _On a pensé qu'il fallait une autre alternative_. Les citoyens veulent autres choses que ceux que proposent les listes traditionnelles depuis vingt-ans. On veut plus de démocratie participative, des créations de comité, réadapté le fonctionnement du conseil municipal pour l'ouvrir davantage au citoyen et on veut aussi des référendums locaux pour les questions les plus importantes."