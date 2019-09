Municipales à Mont-de-Marsan : Darrieussecq/Dayot, un couple qui bat de l'aile

Alors que Geneviève Darrieussecq s'interroge sur son éventuelle candidature à la mairie de Mont-de-Marsan en mars prochain, le maire Charles Dayot se dévoile et annonce qu'il ira jusqu'au bout.

Geneviève Darrieussecq (secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées) et Charles Dayot. L'ancienne et l'actuel maire de Mont-de-Marsan lors de la cérémonie d'ouverture des Fêtes de la Madeleine

Mont-de-Marsan, France

"Je me présenterai quoiqu'il arrive !"

Cette phrase là, Charles Dayot la prononce ce lundi matin en tout début de conversation. Il affirme que les choses vont s'arranger, qu'elles vont se régler mais dans le cas contraire, le maire de Mont-de-Marsan ne laisse aucune place à l’ambiguïté, "j'irai quoiqu'il arrive !" Charles Dayot sera candidat même face à Geneviève Darrieussecq.

En juin dernier déjà, Charles Dayot prenait tout le monde de vitesse en faisant sa déclaration d'intention et en annonçant qu'il serait candidat en mars prochain.

Mais depuis, les choses ont singulièrement bougé. Désormais, Geneviève Darrieussecq réfléchit très sérieusement à se porter candidate elle aussi à la mairie de Mont-de-Marsan.

Que s'est-il passé entre Geneviève Darrieussecq et Charles Dayot pour en arriver aujourd'hui à cette situation de blocage ?

Geneviève Darrieussecq a demandé à Charles Dayot de prendre sur sa liste Mathieu Ara en bonne position. (Mathieu Ara est un proche de Geneviève Darrieussecq. Il a été son directeur de cabinet à la mairie de Mont de Marsan dès 2008 avant de la rejoindre à Paris comme chef de cabinet. Il est également conseiller départemental du canton de Mont-de-Marsan 1 depuis 2015)

La stratégie : Mathieu Ara doit être davantage présent sur le territoire de Mont-de-Marsan car il lui faudra sauver son canton montois avant de prétendre rafler le département aux socialistes en 2021. La droite et le centre estiment que le département est mûr et que le Ps est terriblement en danger.

Mais Charles Dayot refuse. Il se retranche derrière un argument à la mode. "Tout ceci est de la petite politique. On ne peut pas faire aujourd'hui, ce que l'on a reproché aux socialistes pendant tant d'années. Pas question de se laisser guider par les appareils".

Geneviève Darrieussecq reproche aussi à Charles Dayot de jouer perso. Il ne la tiendrait pas informée des affaires de la cité et il ne l'inviterait pas aux différentes réunions importantes. Là encore, Charles Dayot joue l'offusqué : "J'ai en effet raté 1 ou 2 éléments sur son agenda mais il est très compliqué de faire coïncider un agenda gouvernemental avec celui de la mairie ou de l'agglo". Cette affirmation est contestée par Geneviève Darrieussecq qui n'a jamais pu assister ni à la la plupart des conseils municipaux ou communautaires ni même à une seule réunion de majorité à la mairie et à l'agglomération.

Plus anecdotique, elle se plaindrait de ne pas avoir été conviée à plusieurs inaugurations ou que le maire ne se soit pas arrangé à tout prix pour qu'elle puisse y assister. Elle a par exemple manqué l'inauguration de la Place Saint Roch rénovée et aussi celle des Halles. Ces deux rendez vous manqués lui resteraient en travers de la gorge.

Charles Dayot jure qu'il a toujours été loyal : "J'ai toujours cité Geneviève dans mes discours" mais le naturel revient au galop, il rappelle très vite qui il est. Il précise "je n'aime pas les bras de fer mais quand il faut y aller, j'y vais. Geneviève m'a choisi en 2017 pour mes qualités et mon tempérament. Je les ai toujours !"

(En 2017, Geneviève Darrieussecq part à Paris, secrétaire d'état auprès de la ministre des armées. Elle a été élue maire de Mont-de-Marsan en 2008 avant dêtre réélue en 2014 dès le premier tour avec 56%.)

Un mois de septembre décisif

Geneviève Darrieussecq va rencontrer l'équipe municipale de Mont-de-Marsan avant la fin de ce mois de septembre. Il se peut qu'elle demande également à rencontrer tous les maires de l'agglomération montoise. Officiellement, il s'agit de faire un bilan de ce mandat. Officieusement, on peut imaginer que la secrétaire d'état vient prendre le pouls et peut-être aussi sortir du bois et préciser tout ce qu'elle reproche vraiment à Charles Dayot. Tant que Geneviève Darrieussecq garde le silence, le maire de Mont de Marsan joue sur du velours.

Charles Dayot affirme que sur les 30 membres de l'équipe municipale, il a le soutien de 25 ! Ce mardi, il est à Paris pour y rencontrer Mathieu Ara mais aussi, Xavier Chinaud, conseiller du premier ministre Edouard Philippe car s'il aime à dire qu'il n'a pas de carte politique, il confie qu'il apprécie le premier ministre, l'homme et ses idées. C'est sa stratégie : ne pas avoir de carte politique et tenter de draguer tous les soutiens à commencer par celui d'En Marche.

Que va faire Hervé Bayard, chef de file Les Républicains ?

Le maire en place continue d'utiliser son gros atout. Il est le maître du calendrier. Depuis sa déclaration d'intention de juin dernier, il a toujours un coup d'avance. Et puis, sa présence à Mont-de-Marsan lui permet de discuter avec tous les acteurs locaux. Les représentants de LREM, Hervé Bayard, le chef de file Les Républicains.

Que fera Hervé Bayard ? Lui, qui en tant que premier adjoint pouvait légitimement espérer succéder à Geneviève Darrieussecq en 2017. Il estime qu'à l'époque, on lui a manqué de respect. Aujourd'hui, son cœur hésite entre "la politique et l'éthique". Lequel des deux candidats réservera un meilleur sort aux républicains à Mont-de-Marsan et à l'agglo. Ça, c'est la politique.

Ou alors, l'occasion est offerte à Hervé Bayard de faire payer à Geneviève Darrieussecq ce qu'il a vécu comme une humiliation. Ça, c'est l'éthique.

Les Républicains n'ont sans doute jamais pesé aussi peu qu'aujourd'hui mais leur soutien n'a pas de prix.

Le mot de la fin revient (pour l'instant) à Charles Dayot. Fidèle à sa stratégie, il caresse de la paume en laissant comprendre qu'il peut cogner avec le revers de la main. "S'il y a clash, on enclenchera la machine à perdre... la machine à tout perdre !" Traduisez, perdre la mairie, l'agglomération... et le conseil départemental.

La réaction de Mathieu Ara

Geneviève Darrieussecq a décidé pour l'instant de garder le silence. En revanche, Mathieu Ara apporte quelques éléments. Il se dit tout d'abord surpris par les déclarations de Charles Dayot. Selon Mathieu Ara, le maire de Mont-de-Marsan a finalement accepté depuis 10 jours de le prendre sur la liste. Il confirme également que Geneviève Darrieusecq s'interroge bel et bien sur sa candidature en mars prochain. "Ce qui primera, ce sont les enjeux du territoire de Mont-de-Marsan et de l'agglo. Rien d'autre".

En clair, si Geneviève Darrieussecq finit par se présenter à Mont-de-Marsan, c'est qu'elle aura estimé que Charles Dayot n'est pas à la hauteur de ces enjeux de territoire, qu'il n'a pas eu le bon mode de gouvernance ou que son projet n'est pas à la hauteur.

Mathieu Ara affirme que depuis Paris, il a pu œuvrer pour son canton, qu'il a fait avancer de nombreux dossiers.

Les deux hommes se rencontrent ce mardi à Paris. Ils devront se souvenir de l'adage rugbystique : viril mais correct !