Municipales à Mont-de-Marsan : Jean-Baptiste Savary (PS) inaugure son local de campagne

Mont-de-Marsan, France

Jean-Baptiste Savary, le candidat de la liste d'union de gauche, inaugurait ce samedi son local de campagne près de la place Saint Roch à Mont-de-Marsan. Un petit concert était donné dans ce local des allées Brouchet devant une cinquantaine de personne rassemblée. La vitrine a été décorée aux couleurs du candidat avec son slogan : "Mont-de-Marsan nous rassemble".

Un slogan qui fait finalement écho à la composition de cette liste "gauche plurielle". Et sur les affiches de campagne de Jean-Baptiste Savary, secrétaire de la section socialiste du Marsan, on retrouve donc cinq logos de parti politique : EELV, Génération Ecologie, Parti Socialiste, PCF et Parti de Gauche.

Un affichage partisan qui n'est pas vraiment à la mode pour de ces élections municipales où beaucoup de candidats dans les Landes, et en France, s'affichent sans étiquette. Comme si, après l'épisode gilets jaunes l'an passé, l'appartenance à un parti politique était devenue un handicap.

Mais pour Jean-Baptiste Savary, afficher ses appartenances partisanes, c'est important. "Nous, on a pas honte d'appartenir à des partis, explique le candidat de gauche, on a pas honte de nos valeurs. Aujourd'hui, on constate qu'en face, le maire sortant Charles Dayot, annonce qu'il n'a pas d'étiquette. M'enfin bon, on peut lever rapidement le doute sur le sujet. On a en face de nous un maire qui est de droite."