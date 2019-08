Municipales à Mont-de-Marsan : les socialistes en panne de poids lourds

Mont-de-Marsan, France

Son nom était sur toutes les lèvres montoises depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, le mois dernier, Frédéric Dutin était clairement dans cette trajectoire. Plutôt très volontaire pour proposer sa candidature aux militants socialistes. Aujourd'hui, marche arrière toute. Il ne sera pas candidat pour ces élections municipales. Peut être dans six ans, il ne l'exclue pas.

Ni Dutin, ni Lagrave, ni ... Vidalies

L'avocat montois ne fera aucun commentaire. Pas un mot pour expliquer pourquoi il jette l'éponge. En tous cas, pas avant que les militants socialistes n'aient désigné leur premier de cordée. Celui qui sera chargé de participer à l'élaboration d'un programme et à la composition d'une liste. Les candidats doivent se déclarer d'ici le samedi 31 août et les militants vont désigner leur premier de cordée, le 12 septembre.

Il n'y aura pas non plus Renaud Lagrave. Le vice-président de la Région et ancien patron des socialistes Landais. Pas candidat non plus.

Quant à Alain Vidalies. Certains l'ont sondé. Il leur a juste répondu qu'il a "déjà été candidat à Mont-de-Marsan. Pour des cantonales. C'était il y a... 40 ans. Je préfère que l'on parle de renouvellement" conclue t-il.