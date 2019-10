Municipales à Montargis : le chef d'entreprise Manuel Ribeiro mènera une liste sans étiquette

Manuel Ribeiro officialise sa candidature pour les municipales de 2020 à Montargis. Même s'il est soutenu par certains "Marcheurs" et par le chef de file du PS à Montargis, il mènera une liste sans étiquette, placée sous le double signe de la démocratie et de la transparence.

Montargis, France

Cela fait plus d'un an qu'il y travaillait via l'association "Pour un nouvel avenir à Montargis" : Manuel Ribeiro franchit le pas, il sera bien candidat aux élections municipales de 2020. Ce chef d'entreprise âgé de 53 ans, créateur de la société CMRP (spécialisée dans le développement de sites Internet et d'applications mobile), mènera une liste intitulée "Agir ensemble pour Montargis".

Sans étiquette, mais avec des Marcheurs et une personnalité PS

Il s'agira d'une liste sans étiquette, s'empresse-t-il de préciser, même si des militants de la République en Marche et même le socialiste Dalip Vehapi, qui vient d'être désigné chef de file du PS à Montargis pour les municipales, figurent dans son équipe : "L'engagement politique de chacun appartient à chacun, le projet qu'on a en commun n'est pas un engagement politique mais un engagement citoyen. Cela signifie que nous nous retrouvons sur des valeurs pour travailler à l'avenir des Montargois."

Ces valeurs peuvent se résumer en deux mots : démocratie et transparence. "D'abord de la démocratie participative, détaille Manuel Ribeiro : il faut co-construire les projets de demain, parce qu'il y a plein de gens qui ne demandent que ça - la preuve, notre questionnaire a recueilli 200 réponses, dont 85 personnes qui nous ont rejoints ou qui souhaitent le faire ! Et puis, il y a le volet transparence, pour faire en sorte que les Montargois aient confiance en leurs élus." Une manière de dire que ce n'est peut-être pas le cas avec l'équipe municipale actuelle, alors que le président de l'Agglo de Montargis, Frank Supplisson, est visé par 3 enquêtes préliminaires distinctes. "Au-delà de cela, commente Manuel Ribeiro, je pense qu'il y a un phénomène d'usure pour une équipe qui achève son troisième mandat. Il y a surtout des sujets qui ne sont pas traités, et ce sont les sujets du quotidien : le transport, le stationnement, la création d'une filière universitaire pour faire en sorte que les jeunes ne quittent pas Montargis."

Concurrence avec "La Liste citoyenne"

Manuel Ribeiro est le deuxième à se déclarer officiellement candidat à Montargis, après le maire actuel LR Benoît Digeon (et alors que Frank Supplisson a annoncé son retrait de la vie politique). Ce jeudi soir, ce sera au tour de "La liste citoyenne" de se lancer dans la campagne : c'est le nouveau nom du groupe "Citoyens du Montargois" qui avait fait 16% aux municipales de 2014 et obtenu 3 élus. Un groupe qui place aussi la démocratie et la transparence au cœur de sa démarche...