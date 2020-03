Municipales à Montargis : un candidat en situation... inéligible !

Cas de figure original à Montargis : le tribunal judiciaire estime "frauduleuse" l'inscription sur les listes électorales d'un candidat, Maxime Joseph, 19ème sur la liste du maire sortant Benoît Digeon, Mais malgré cette décision, la liste de Benoît Digeon reste inchangée et en lice.

Pour le tribunal judiciaire de Montargis qui a rendu sa décision ce vendredi, c'est clair : l'inscription de Maxime Joseph sur les listes électorales de Montargis est "frauduleuse". Le jeune homme a fourni une adresse où il ne réside pas - en fait un meublé touristique de la société "Le Bon Gîte" dans laquelle est actionnaire Franck Supplisson, le président de l'Agglo de Montargis - le Bon Gîte est d'ailleurs au centre d'une enquête préliminaire ouverte par la justice en août dernier...

Il pourra être élu mais il ne pourra pas voter pour lui !

Maxime Joseph va donc être radié des listes électorales de Montargis : il ne pourra pas voter dimanche 15 mars dans la commune ! Cette situation le rend aussi, de fait, inéligible pour l'élection municipale. Or il est 19ème sur la liste d'union de la droite du maire sortant Benoît Digeon. Après le dépôt des listes, aucun retrait volontaire ou remplacement d’un candidat n’est possible (même en cas de décès). Mais comme la liste a été validée par la préfecture, elle reste valable et donc sera soumise aux suffrages des électeurs, comme prévu.

Dans la pratique, si Maxime Joseph est élu, il pourrait être contraint de démissionner au profit d'une personne suivante sur la liste. Encore faut-il qu'un citoyen saisisse le tribunal administratif d'Orléans après le scrutin : le tribunal ne pourra alors que constater l’inéligibilité de Maxime Joseph.

6 millions de Français "mal inscrits" sur les listes électorales

Cette affaire ne change donc rien à l'élection municipale de Montargis. Mais à 10 jours du scrutin, cela fait plutôt mauvais genre, et ce n'est pas un hasard si c'est un opposant à Benoît Digeon qui avait saisi le tribunal - en l'occurrence, Jean-Philippe Paulin, 7ème sur la liste divers centre de Manuel Ribeiro. "Tout cela, c'est de l'agitation, dénonce Benoît Digeon. Maxime Joseph a déménagé à Corquilleroy, c'est vrai, mais il est dans la même situation que 6 millions de Français qui sont "mal-inscrits", qui n'ont pas procédé au changement d'inscription sur les listes électorale après avoir changé de commune de résidence. J'ai d'ailleurs vérifié : il y a 2 candidats dans la même situation sur la liste de Manuel Ribeiro, 2 sur la liste d'Edouard Weber (Citoyens du Montargois) et 3 sur la liste de Bruno Nottin (union de la gauche) !" Lutte Ouvrière a également une liste à Montargis, menée par Dominique Clergue.

A noter que Jean-Philippe Paulin avait aussi déposé des recours pour deux autres colistiers de Benoît Digeon, mais le tribunal judiciaire de Montargis a rejeté ces deux requêtes.