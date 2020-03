Municipales à Montargis : un débat sous tension ce lundi sur France Bleu Orléans

France Bleu Orléans organisait ce lundi un débat entre quatre candidats en lice aux élections municipales des 15 et 22 mars à Montargis (Loiret). Benoît Digeon (LR), maire sortant, a débattu avec Bruno Nottin (PCF), Olivier Masson (liste sans étiquette), et Manuel Ribeiro (divers centre).

Débat entre Olivier Masson, Bruno Nottin, Manuel Ribeiro et Benoît Digeon, à six jours des municipales à Montargis

France Bleu Orléans a organisé, ce lundi, un débat (diffusé de 18h30 à 19h00) entre des représentants de quatre listes en lice au premier tour des municipales à Montargis, sous-préfecture du Loiret (moins de 15000 habitants).

Un débat à quatre

Olivier Masson (n°5 sur la liste "Citoyens du Montargois"), Bruno Nottin (PCF, liste "Montargis pour tou.te.s"), Manuel Ribeiro (sans étiquette, "Agir ensemble pour Montargis"), Benoît Digeon, maire LR de Montargis (droite, "Montargis au cœur") ont débattu. Deux thèmes ont été choisis par France Bleu Orléans : Montargis demain, quel avenir ? Et comment l'améliorer ?

Sachant qu'une cinquième liste est candidate à Montargis, menée par Dominique Clergue ("Lutte Ouvrière, faire entendre la voix des travailleurs").

Montargis demain

Première partie du débat : quel sera le visage de Montargis d'ici 2026 ? Quels aménagements en centre-ville ? Que pensent les candidats du projet de projet de marina (port de plaisance) à Montargis ? Comment aménager la caserne Gudin ?

Montargis demain, quel visage ? Copier

L'attractivité de Montargis

Deuxième partie : comment renforcer l'attractivité de Montargis ? La ville est sous le seuil des 15000 habitants et ne gagne pas d'habitants, contrairement à Villemandeur et Amilly, communes voisines.

Comment renforcer l'attractivité de Montargis ? Copier

Rappelons qu'une certaine tension règne dans cette campagne des municipales à Montargis, notamment entre Manuel Ribeiro et le maire Benoît Digeon.

En 2014, lors des dernières municipales, Jean-Pierre Door (alors UMP) l'avait emporté dès le premier tour, avec 53,15 % des suffrages exprimés (Benoît Digon était alors n°7 sur sa liste et est devenu maire en 2018 quand M. Door a dû choisir entre son mandat de député et celui de maire). La liste PCF (Jacques Reboul) était arrivé deuxième (19,36%), devant la liste citoyenne de Lise Gabrielle (16,17%), Christophe Belabbes (divers gauche) avait obtenu 8,03% et Dominique Clergues de Lutte Ouvrière (3,28%).