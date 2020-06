Municipales à Montauban : vivez le débat du second tour organisé par France Bleu Occitanie

France Bleu Occitanie organise un débat à Montauban ce mercredi 24 juin entre Brigitte Barèges, maire LR sortante, et Arnaud Hilion, candidat soutenu par la gauche, alors que le second tour se tient ce dimanche 28 juin. Un débat à suivre à la radio et en vidéo.

Après Albi et Toulouse, France Bleu Occitanie organise un débat entre les deux candidats à la mairie de Montauban ce mercredi 24 juin, de 18h à 19h, en partenariat avec la Dépêche du Midi. Arnaud Hilion, candidat de l'union de gauche, sera face à Brigitte Barèges, la maire LR sortante qui brigue un quatrième mandat.

Brigitte Barèges, 67 ans, avocate de formation, est arrivée largement en tête au 1er tour avec 46,3% des voix. Arnaud Hilion, 43 ans, enseignant chercheur en mathématiques, soutenu par le PS, le PCF ou encore EELV, a obtenu 29,3% des suffrages. Le candidat LREM Pierre Mardegan, qui avait obtenu un peu moins de 11% des voix a décidé fin mai de ne pas se maintenir, sans donner de consigne de vote, laissant donc place à un duel.

Les thématiques choisies pour ce débat : la gestion de la crise du Covid-19 à Montauban, l'accompagnement des Montalbanais dans la crise économique et sociale qui ne fait sans doute que commencer, les stratégies politiques, la LGV et les projets de transports dans la ville.

Des programmes "revus" suite au coronavirus

Brigitte Barèges comme Arnaud Hilion ont "ajusté" leurs programmes du fait de la crise du coronavirus. Ainsi, la maire sortante a adressé une "lettre aux Montalbanais" où elle tacle son adversaire en disant vouloir privilégier "l'expérience à l'expérimentation" et dans laquelle elle annonce trois modifications : d'abord le projet de salle de musique actuelle prévu à la Roseraie est déplacé ailleurs, a priori au nord de la ville, avec le futur conservatoire, pour créer un pôle musical. Concernant la circulation, les voiries rurales seront améliorées, et puis les "circulations douces" seront maintenues autour du futur centre d'entrainement du Ramiérou. Brigitte Barèges insiste aussi sur la santé, elle veut que la ville se dote "urgemment" d'une structure d'accueil décente pour les personnes âgées.

A gauche, Arnaud Hilion estime que son programme était précurseur et que la crise du Covid-19 fait "résonance", lui qui veut faciliter les circuits-courts, produire et consommer localement. Il propose la construction d'une nouvelle cuisine centrale pour atteindre 90% de produits locaux et bio d'ici la fin du mandat. Autre objectif, repenser la mobilité, des bus gratuits, faire plus de pistes cyclables, végétaliser les places et les rues. Il insiste aussi sur les services publics, l'hôpital et les écoles, dont il souhaite une grande rénovation, voire la construction d'un nouvel établissement.

