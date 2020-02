Municipales à Montbéliard : quels sont les enjeux de la campagne ?

Sur quoi se jouera la bataille de Montbéliard ? Notre deuxième volet de nos carnets de campagne s'intéresse ce mardi à Montbéliard, à l'approche des élections municipales des 15 et 22 mars. Ecologie, démocratie participative, animation de la ville, quartiers, urbanisme... autant de thèmes qui animent déjà les débats entre les différents candidats.

Quatre listes en lice au 1er tour

Sur la ligne de départ, il devrait y a voir quatre listes. Il y en avait six en 2014. La maire LR sortante, Marie-Noëlle Biguinet, brigue un deuxième mandat. Face à elle, le député marcheur Denis Sommer, le socialiste Eric Lançon et un candidat lutte ouvrière, Franck Plain, comme en 2014.

La maire sortante attaquée sur son bilan

Pour défendre son bilan, la maire sortante Marie-Noëlle Biguinet entonne le refrain qu'elle a martelé durant tout son mandat : la situation financière que lui ont laissée ses prédécesseurs en 2014 l'a freiné dans son élan. "Nous avons mis plus de deux ans a récupérer une situation qui était extrêmement difficile, et qui nous a un peu freiné dans le développement de nos investissements", explique Marie-Noëlle Biguinet.

Pour son opposant immédiat, le conseiller municipal et conseiller régional socialiste, Eric Lançon, cette rengaine vise surtout à masquer le manque d'idées. Selon lui Marie-Noëlle Biguinet "stresse" parce que "ses projets n'ont pas encore émergés".

Denis Sommer, le candidat LREM, va plus loin. Il déplore un manque de vision de l'équipe sortante. "La baisse continue de la population à Montbéliard s'est confirmée durant ce mandat et montre de vraies carences dans cette ville, la première c'est qu'il n'y a aucune politique de développement réellement pensée avec une vraie vision pour l'avenir", déplore Denis Sommer.

Ecologie et solidarité entre les quartiers (Eric Lançon)

Sur les programmes, la liste Montbéliard en commun d'Eric Lançon mise sur l'écologie et la solidarité. "Par rapport à des urgences qui sont l'urgence climatique, Mme Biguinet n'a jamais évoqué le terme d'écologie, on fait également sur les solidarités entre les quartiers, entre les gens qui ont sûrement plus de besoins que d'autres". Eric Lançon rappelle qu'il y a "plus de 20% des habitants" de Montbéliard qui sont "en-dessous du seuil de pauvreté". "Qu'est-ce qu'on fait pour ses habitants là" ? s'interroge-t-il.

Reconfiguration du château de Montbéliard (Marie-Noëlle Biguinet)

Marie-Noëlle Biguinet et sa liste Renouveau 2020 veut poursuivre les chantiers en cours : Hexagone à la Petite Hollande, le centre culturel et surtout la reconfiguration du château de Montbéliard. "Pour en faire le lieu touristique et culturel de la ville de Montbéliard et de l'agglomération, pour faire venir de nombreux visiteurs dans notre ville et rendre notre territoire plus attractif c'est un très beau projet", défend-elle.

Rendre la vieille ville aux piétons (Denis Sommer)

Sur le déclin des centres-ville, Denis Sommer et sa liste Montbéliard au cœur, veut rendre la veille ville aux piétons, en y installant des moments de fêtes. "Ce centre-ville, nous allons l'animer, on parle parfois de la mise en place de plusieurs kiosques à musique sur la ville nous allons le faire", promet-il. Denis Sommer veut également relancer le Réveillon des Boulons.

Enfin, une quatrième liste sera présente dans cette campagne de Montbéliard, celle de Franck Plain. Cet ouvrier à PSA veut faire entendre la voix des travailleurs.