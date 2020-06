Municipales à Montélimar : Julien Cornillet élu maire, Franck Reynier battu

Julien Cornillet l'emporte très largement au second tour des municipales à Montélimar (Drôme) et bat Franck Reynier, qui quitte la mairie après trois mandats consécutifs.

Julien Cornillet est élu maire de Montélimar ce dimanche soir et salue les habitants venus le féliciter.

Le candidat divers droite Julien Cornillet remporte le second tour des élections municipales ce dimanche 28 juin à Montélimar (Drôme) avec une très large avance (46,78%). Le maire sortant, Franck Reynier, qui était arrivé troisième au premier tour, est largement battu (25,05%) et quitte la mairie après trois mandats consécutifs. La candidate de l'union de la gauche, Catherine Coutard, arrive deuxième au second tour (28,16%).

Des dizaines de Montiliens sont présents sur la place de la mairie à Montélimar pour fêter la victoire de Julien Cornillet. Patron de la nougaterie du Chaudron d'or, agé de 35 ans, il est le fils de l'ancien maire de Montélimar, Thierry Cornillet, élu entre 1989 et 1999.

Franck Reynier "prend acte" de sa défaite

Le maire sortant Franck Reynier "prend acte" de sa défaite. "Les Montiliens ont fait leur choix. Ils ont souhaite le changement", écrit-il sur Facebook :