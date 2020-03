Municipales à Montélimar : le débat

Nous aborderons les grands thèmes de cette campagne des municipales à Montélimar. Le centre-ville à Montélimar plus qu'ailleurs est un sujet délicat : comment le redynamiser ? Comment le rendre plus attractif ? Faut-il y augmenter le nombre de parking? Comment y attirer des commerces ? Autre thème : la sécurité : les effectifs de la police municipale doivent-ils être augmenter ? Faut-il plus de vidéo surveillance ? Ou encore que penser d'un couvre-feu pour les jeunes de moins de 16 ans après 22 heures comme le propose Raphaël Rosello ? Enfin nous parlerons de mobilité ? Les transports en commun doivent-ils être gratuits ? Comment intégrer des pistes cyclables ?

Les cinq candidats autour de la table

Nous accueillerons le maire sortant Franck Reynier, membre du mouvement radical et que l'on peut classer au centre droit. Il a été élu en 2001 et réélu au premier tour en 2008 et 2014. Une de ses opposantes au conseil municipal, c'est Catherine Coutard qui mène une liste de gauche. Elle même est membre de la gauche républicaine et socialiste. Julien Cornillet appartient aux Républicains mais il n'est pas soutenu par le parti. La députée LREM de Montélimar Alice Thourot a décidé de se jeter dans la bataille. Enfin, Rhaphaël Rosello part sans étiquette. Il est actuellement conseiller municipal d'opposition et avait été élu en 2014 sur la liste FN.