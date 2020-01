Coup de théâtre dans la campagne des municipales à Montpellier. .Le bureau exécutif d'Europe Ecologie les Verts retire l' investiture à Clothilde Ollier qui n'est donc plus la tête de liste. Information révélée par nos confrères de t Midi Libre.

Municipales à Montpellier :Clothilde Ollier n'est plus la tête de liste d'Europe Ecologie Les Verts

Montpellier, France

Clothilde Ollier n'est plus la tête de liste d' Europe Ecologie les verts pour les élections municipales à Montpellier . Elle a été débarquée par les instances nationales du parti. C'est midi libre qui l'a révélé samedi soir.

Clothilde Ollier est suspendue à titre conservatoire par le bureau executif d Europe Ecologie Les Verts. La venue de trois cadres du parti à Montpellier jeudi n'a pas permis de régler les tensions entre la candidate et les militants montpelliérains qui contestent ces choix : son binôme Manu Raynaud écarté, l’arrivée de Jean-Yves Dormagen comme nouveau directeur de campagne et surtout l alliance avec les Insoumis du groupe confluence.

C'est pourtant le parti qui est allé chercher l ex maire de Murles : une jeune femme militante syndicale pour incarner le renouveau.. Clothilde Ollier désignée tête de liste en octobre dernier après avoir remportée la primaire citoyenne face à Jean Louis Roumegas . L' ex député avait rapidement pris ses distances et decidé de faire sa propre liste.

EELV doit maintenant décider qui va mener la liste à Montpellier .

Le limogeage de Clothilde Ollier intervient alors que les Verts sont en tête des sondages ,le dernier en date les donnait largement gagnants au second tour.