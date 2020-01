Municipales à Montpellier : la candidate #Nous Sommes face à la presse

Montpellier, France

France Bleu Hérault, Midi Libre, Métropolitain et Le D'Oc, sous l'impulsion du Club de la presse de Montpellier, s'associent pour recevoir tour à tour les candidats aux élections municipales de mars 2020 à Montpellier. Quatrième invité de "Face à la Presse" ce mercredi dans les locaux de Midi Libre, Alenka Doulain, tête de liste du mouvement citoyen #Nous Sommes

Interview à retrouver ici à partir de midi et quart

Alenka Doulain a 30 ans, franco allemande, elle vient de Rennes et a toute sa famille en Bretagne. Elle est a fait ses études à Montpellier avant d'y revenir en 2014 et travaille sur la transition énergétique dans une association (ECLR Occitanie, Energies, citoyennes locales et renouvelables).

Alenka Doulainvit à Figueroles, ancienne militante d'EELV elle a été désignée tête de liste du mouvement citoyen #Nous sommes à l'automne dernier après une grande consultation citoyenne parmi 130 candidats.