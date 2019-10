Municipales à Montpellier : la France insoumise se déchire

Montpellier, France

Nathalie Oziol n'a jamais été élue ou même candidate. Il y a un an à Montpellier, cette enseignante s'est rapprochée du mouvement citoyen #NousSommes et cela lui a rappelé un bon souvenir : la présidentielle de 2017 et son engagement pour la France insoumise (LFI). "Il y avait vraiment tout un engouement, une dynamique, une espèce d'effervescence, beaucoup de jeunes qui s'engageaient dans le militantisme. Et là je retrouve dans cette dynamique de #NousSommes le même plaisir du militantisme qui m'a portée."

On veut prendre le pouvoir"- Julien Colet, LFI soutien de #NousSommes

Elle a donc choisi de défendre l'idée d'un soutien à #Nous Sommes pour les prochaines municipales à Montpellier. Soutien validé par les instances nationales de LFI. Aux côtés d'un autre Insoumis, Julien Colet, candidat malheureux aux dernières législatives, ils sont chargés de conduire ce ralliement et "d'animer la campagne." Selon eux, les deux mouvements sont raccords sur plusieurs points comme le référendum révocatoire ou bien le non-cumul des mandats. Ils se retrouvent également sur la volonté de "retourner sur le terrain." Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette stratégie ne font que de la "tambouille électorale", des "négociations de strapontin", "obnubilés par une place sur une liste".

La guerre interne est déclarée

Clairement, dans le collimateur : la députée Muriel Ressiguier, qui elle, préfère les Verts, et est accusée de ne représenter qu'elle même. Un reproche qui a le don de faire bondir un de ses partisans, Marc Letourneur : "Attendez, Muriel Ressiguier est la députée des habitants de Montpellier. 60% des habitants de Montpellier vivent dans la circonscription qui l'a élue! Je veux bien qu'elle ne représente qu'elle-même mais on est dans les municipales à Montpellier, on n'est pas dans les municipales en France."

On a une chance historique de gagner cette ville donc il nous semble absurde d'aller séparément dans cette élection"- Marc Letourneur, partisan d'une alliance avec EELV

En fait, les Insoumis qui se sont prononcés pour un rapprochement avec EELV, et leur tête de liste Clothilde Ollier, disent ne pas pouvoir "imaginer que la direction nationale cautionne le choix" de rallier "la ligne sectaire et ultra minoritaire du groupe #NousSommes." Cette "décision unilatérale" bafouerait "la volonté très majoritairement exprimée par l'ensemble des militants de la France insoumise de Montpellier." Pour demander de revoir cette décision, "un appel est en cours de signature dans nos rangs" indique Marc Letourneur.

Le dernier sondage rendu public sur les municipales à Montpellier donnait EELV au coupe à coude avec le maire sortant Philippe Saurel à l'issue du premier tour.