Municipales à Montpellier : le candidat Mohed Altrad face à la presse

Les candidats aux élections municipales à Montpellier s'expriment face à la presse. Ce mercredi, nous recevons Mohed Altrad, le chef d'entreprise et président du MHR qui s'engage en politique.

France Bleu Hérault, sous l'impulsion du Club de la presse de Montpellier, s'associe pour recevoir tour à tour les candidats aux élections municipales de mars 2020 à Montpellier. Cinquième invité de "Face à la Presse" ce mercredi dans les locaux de France Bleu Hérault, Mohed Altrad, le chef d'entreprise et patron du club de rugby de Montpellier (MHR).

Interview à suivre à partir de 12h15

Mohed Altrad né entre 1948 et 1951 en Syrie ne connaît ni son âge exact, ni son père. Il a grandi dans une grande pauvreté et vers 17 ans, il obtient une bourse et part étudier à Montpellier, puis à Paris, il ne parle alors pas un mot de français. D'abord ingénieur salarié chez Alcatel puis Thomson, il crée une entreprise informatique avant de racheter en 1985 une PME en faillite de l'Hérault spécialisée dans la fabrication d'échafaudages. C'est aujourd'hui un empire industriel, Mohed Altrad fait partie des grandes fortunes mondiales, 43.000 employés, 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

En 2001, Mohed Altrad rachète le Montpellier Hérault Rugby qui subit de grandes difficultés financières. Enfin, désireux de relever de nouveaux défis, Mohed Altrad se lance en politique en déclarant sa candidature à la tête de la ville de Montpellier cet automne. Il s'engage sans le soutien d'aucun parti politique.

