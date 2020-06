Municipale à Montpellier : le milliardaire, la syndicaliste écolo et la citoyenne de gauche sur une même liste

Après la surprise, les explications. Les candidats de "l’attelage" surprenant qui s’est formé in extremis pour le 2nd tour des municipales à Montpellier sont revenus mercredi sur le sens de leur rapprochement inattendu. Le chef d’entreprise Mohed Altrad, la citoyenne de gauche Alenka Doulain et l’écologiste syndicaliste Clothilde Ollier ont donc fusionné. Sans oublier l’humoriste antisystème Rémi Gaillard, même s’il a un peu pris ses distance pour "garder sa liberté".

Comment des profils si différents vont-ils pouvoir cohabiter en cas de victoire? Parce qu’ils parlent le même langage disent-il. Les décisions se prendront ensemble, hors des partis. C'est "une alliance de compétence". Seul Rémi Gaillard a préféré se retirer après avoir placé une de ses colistières, fervente militante de la cause animale.

Conduire une liste, c’est être le patron

Mohed Altrad, qui appelle ses nouvelles amies par leur prénom, veut réunir les Montpelliérains et il se félicite de conduire une liste qui "couvre un spectre très large et représentatif de la société". En cas de victoire, celui qui avait tenté d'obtenir le soutien de LREM au 1er tour sera maire et président de la métropole mais il ne compte pas concentrer pas tous les pouvoirs, "adepte du travail en équipe, j'ai toujours été contre cette manière de faire". D'ailleurs, une fois le train sur les rails, il passera le relais, notamment à la mairie.

Le gouvernance partagée, c’est "une histoire de mois" selon Alenka Doulain. Celle qui conduisait la liste "Nous sommes", soutenue par la France Insoumise, estime qu’il est impossible de cumuler les deux fonctions pendant six ans en faisant bien son travail. Mais "si cet attelage venait à ne pas fonctionner", elle se réserve le droit de quitter le navire. Son credo à elle, c'est "remettre l'institution au service des Montpelliérains". Pour elle et ses amis, elle "ne veut pas de postes mais des délégations pour faire le travail".

23 places obtenues sur 65

Le programme n'est pas encore complètement bouclé mais il est question d’une allocation de 1.000 euros pour les 40.000 familles les plus fragiles de la ville. De relancer la machine économique en apportant des "moyens inédits". Et il est question d’une enveloppe de 100 millions d'euros pour l’écologie. Un thème "transversal" puisque "tout passera par le tamis de l’écologie" annonce Clothilde Ollier qui conduisait pour sa part une liste verte et rouge, reniée par EELV et soutenue par des Insoumis frondeur qui, du coup, l'ont lâchée eux aussi.

Le mariage de la carpe et du lapin

Le trio formé par Doulain-Gaillard et Ollier a d'abord tenté de négocier avec le candidat socialiste Michaël Delafosse mais les discussions n'ont pas abouti. C'est alors que l'alternative Altrad s'est présentée et a débouché sur cette fusion des listes. Un grand écart politique que bon nombre d'internautes ne comprennent pas. Certains sont déçus, d'autres en colère et d'autres encore préfèrent ironiser.

