Municipales à Montpellier : il n'y aura pas de liste du Rassemblement National

La campagne des élections municipales à Montpellier n'a donc pas fini de surprendre. Nouveau rebondissement intervenu ce lundi 2 mars : le Rassemblement national retire à Olaf Rokvam son investiture accordée en septembre dernier. En cause : la présence en troisième position sur sa liste du très controversé Djamel Boumaaz, déjà élu en 2014 sur la liste Front National.

"Comportements scandaleux"

Le parti l'annonce dans un communiqué lapidaire ce lundi matin, indiquant que "les comportements scandaleux que M.Djamel Boumaaz a eu à diverses reprises ne peuvent être acceptés par le Rassemblement National qui _les condamne avec la plus grande fermeté_. En conséquence, le Rassemblement National retire son investiture et son soutien à la liste sur laquelle figure en troisième position M. Djamel Boumaaz."

"Ce monsieur n'a rien à faire chez nous"

Jean-Louis Cousin, le délégué départemental du RN précise : "ce matin à 8h30, la présdiente (Marine Lepen) a pris la bonne décision, il était hors de question que ce personnage vienne entacher l'image de notre mouvement, donc elle a choisi de retirer l'investiture. Ce monsieur a été baigné dans plusieurs affaires avec des propos inqualifiables, qu'on ne peut pas cautionner, il n'a rien à faire chez nous. Mêmes les colistiers de monsieur Rokvam n'étaient pas au courant, ce sont eux qui nous alertés, nous l'avons découvert vendredi. "

Il n'y aura donc pas de liste RN au premier tour le 15 mars prochain. Elle avait obtenu 13.8% en 2014.

Djamel Bumaaz a réagi ce lundi sur twitter à la décision du parti, remerciant Rokvam pour sa confiance :

Djamel Boumaaz lors du conseil municipal du mois de mars 2019 - Capture d'écran vidéo ville de Montpellier

Trois quenelles à Philippe Saurel

Djamel Boumaaz, conseiller municipal et de la métropole, qui depuis a quitté le RN et siège dans l'opposition, collectionne les coups d'éclat. Parmi les plus marquants : ce jour de mai 2016, journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie, il arrache le rainbow flag accroché au fronton de l’hôtel de ville pour l'enterrer « symboliquement ». Geste pour lequel il a été condamné en première instance. Ou quand en mars 2019, revêtu d'un gilet jaune, il adresse en plein conseil municipal plusieurs quenelles (ce geste popularisé par Dieudonné) au maire Philippe Saurel. A voir sur cette vidéo à 2h20 :