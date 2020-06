Municipales à Montpellier : le sénateur Jean-Pierre Grand lâche Mohed Altrad et appelle à voter Delafosse

Mohed Altrad perd un soutien de poids à quelques jours du second tour des municipales à Montpellier. Jean-Pierre Grand, ancien maire de Castelnau-le-Lez et figure de la droite locale, désavoue l'alliance d'entre deux tours nouée avec Rémi Gaillard, "ce clown grossier qui fait pleurer la Démocratie", et le mouvement participatif Nous Sommes qui, selon lui, ont préempté la campagne d'Altrad. "Il reste mon ami mais je ne peux pas cautionner" explique le sénateur.

Soutien à Delafosse

Jean-Pierre Grand a été l'un des soutiens de la première heure pour Altrad. Mais selon lui cette union "crée une confusion pouvant profiter à Philippe Saurel et faire oublier l’échec de sa gestion de la ville et de la métropole. Le choix est désormais simple, Mohed Altrad ne peut malheureusement plus être élu, Saurel ne doit pas l’être". Il appelle à voter Mickaël Delafosse "qui devra unir pour réussir le redressement de Montpellier".

Un coup dur pour la liste Altrad, donné à 25% dans le dernier sondage Ifop commandé par Midi Libre et La Gazette, alors que le maire sortant est à 35% et Delafosse en tête à 40%.