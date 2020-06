Municipales à Montpellier : "les habitants ont voulu changer" admet le maire sortant Philippe Saurel

Philippe Saurel le maire sortant de Montpellier (Hérault) après sa défaite lors du second tour des municipales

Philippe Saurel a perdu son siège de maire de Montpellier ce dimanche lors du second tour des élection municipales. Le maire sortant a recueilli 34,7% des voix contre plus de 47% pour le candidat PS-EELV Michaël Delafosse. Un véritable revers pour celui qui avait tenté six ans après une nouvelle fois le pari du "hors parti".

"Les habitants de Montpellier ont voulu changer. Je prends acte de ce changement. Je siégerai dans l'opposition avec les amis de ma liste" a lancé Philippe Saurel ce dimanche soir lors de la proclamation des résultats.

La fin du hors parti

Philippe Saurel a tenté d'expliquer sa défaite : "nous n'avons pas voulu utiliser les principes de certains partis politiques comme le noyautage des conseils de quartiers ou l'arrosage de subventions de toutes les structures. Nous n'avons pas fait cela. On a essayé de faire de la politique proprement. L'exercice a des limites parce qu'on ne peut pas tout faire sans structure." Le maire sortant a ensuite quitté l'hôtel de ville avec son épouse et une grande partie de ses adjoints.

"Un autre ouvrier prend ma place" a ajouté Philippe Saurel qui annonce ne pas quitter l'arène politique montpelliéraine pour autant. "Je vais me reposer et poursuivre le rééducation de mon genou" a-t-il conclu.