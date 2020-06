Municipales à Montpellier : un nouveau sondage donne le socialiste Michaël Delafosse gagnant

Un sondage commandé par Midi Libre et La Gazette donne à nouveau le candidat socialiste vainqueur des élections municipales à Montpellier avec 40% des intentions de vote devant le maire sortant Philippe Saurel (35%) et l'homme d'affaire Mohed Altrad (25%).

À cinq jours du deuxième tour des élections municipales à Montpellier, un nouveau sondage réalisé par l'institut Ifop* pour Midi Libre, La Gazette et Sud Radio donne une nouvelle fois Michaël Delafosse vainqueur avec 40% des intentions de vote. Vient ensuite Philippe Saurel avec 35% et Mohed Altrad, qui décroche de deux points, à 25%.

Ce n'est pas le premier sondage qui donne Michaël Delaffosse gagnant. Cela confirme le résultat d'un précédent sondage réalisé il y a quelques jours pour La Tribune et qui donnait le candidat du PS et d'EELV déjà en tête avec 39% des intentions de vote, devant Philippe Saurel (34%) et Mohed Altrad (27%). Là, les deux premiers gagnent chacun un point et donc, c'est logique, Mohed Altrad en perd deux avec 25%. L'écart entre Delafosse et Saurel lui, ne bouge pas : cinq points les séparent.

La candidature Altrad et son attelage bizarre ne semble pas vraiment prendre, d'autant qu'une grande partie d'électeurs de gauche des listes Doulain et Ollier, se tourneraient d'avantage désormais vers Delafosse.

Philippe Saurel, qui a réalisé un des plus faibles scores de sortant pour une ville de cette importance, limite malgré tout la casse. Il n'a pas encore perdu. Puisqu'on apprend aussi à travers ce sondage que les trois quart des personnes interrogées estiment qu'il a bien géré la crise sanitaire. Il a donc encore quatre jours pour refaire son retard.

La dynamique semble clairement du côté de Michaël Delafosse et des écologistes. En coulisses, Philippe Saurel, qui n'est pourtant pas du genre à s'avouer vaincu, commence à envisager une possible défaite.

*Enquête menée auprès de 603 personnes par téléphone du 18 au 20 juin 2020.