Municipales à Mourenx : les militants socialistes choisissent David Habib

Mourenx, France

David Habib défendra les couleurs du Parti Socialiste à Mourenx pour les municipales, en mars 2020. Le député de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques a été préféré par les votants au maire sortant, Patrice Laurent, avec 66 voix pour le premier à 49 pour le deuxième.

Patrice Laurent ne renonce pas

Le vote habilite David Habib – déjà maire de Mourenx entre 1995 et 2014 – à former la liste PS pour cette élection, il n'a toujours pas annoncé s'il serait lui-même tête de liste pour ce scrutin. La règle de non-cumul des mandats l'obligera à choisir entre son siège de député et celui de maire. Il peut cependant être conseiller municipal et rester parlementaire.

"Je m'y attendais, a réagi ce vendredi matin sur France Bleu Béarn le maire sortant de Mourenx, Patrice Laurent, j'ai observé ces derniers mois une arrivée massive de nouveaux militants socialistes à Mourenx, dont mes opposants et leur famille entière. J'ai assisté à du tripatouillage... Quand on passe de 40 à 120 adhérents en quelques mois, tout le monde aura compris ce qui se passe derrière".

De son côté, le maire sortant Patrice Laurent a annoncé ce vendredi matin sur France Bleu Béarn qu'il serait tout de même candidat à Mourenx en 2020 pour défendre : "un excellent bilan". "Je n'ai pas l'intention de me soumettre, je suis maire et le resterai" assure Patrice Laurent qui répond à la "main tendue" de David Habib : "plutôt que des discours, je veux des preuves d'amour... et je n'en ai pas".

Patrice Laurent, invité de la matinale de France Bleu Béarn après le vote des militants PS Copier