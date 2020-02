Municipales à Nancy : découvrez notre sondage ce vendredi 7 février

Quel rapport de force à cinq semaines des élections municipales à Nancy ? France Bleu Sud Lorraine et l'Est Républicain s'associent et publient ce vendredi 7 février un sondage exclusif Ipsos Sopra Steria sur les intentions de vote et les priorités des électeurs nancéiens.