Municipales à Nancy : huit listes validées, celle de Jason Vanoni (UPR) retoquée

Il y aura finalement huit listes en lice aux élections municipales des 15 et 22 mars à Nancy. Celle de l'UPR portée par Jason Vanoni a été invalidée par les services de l'Etat.

On connaît désormais les huit listes en lice pour conquérir la mairie de Nancy lors des élections municipales des 15 et 22 mars. La préfecture de Meurthe-et-Moselle a invalidé la liste portée par Jason Vanoni pour le compte de l'UPR de François Asselineau. En revanche, alors que la tête de liste RN, Grégoire Eury, avait laissé planer le doute cette semaine, il a finalement réussi à boucler sa liste en temps et en heure. Au final, ce sont donc huit listes qui vont solliciter les suffrages des Nancéiens :