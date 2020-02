Municipales à Nancy : l'environnement et les transports sont prioritaires selon notre sondage exclusif

France Bleu Sud Lorraine et l'Est Républicain publient un sondage Ipsos Sopra Steria sur les élections municipales à Nancy. Les trois principales têtes de liste ont fait de l'écologie une priorité de leur campagne. Ils ont raison. L'écologie est au coeur des priorités des sondés, plus qu'ailleurs.

Vous trouvez que la campagne des élections municipales à Nancy est très portée sur l'écologie et les transports ? Ce n'est pas totalement innocent. Ces thématiques sont prioritaires pour les électeurs de Nancy selon notre sondage Ipsos Sopra Steria pour France Bleu Sud Lorraine et l'Est Républicain. Un sondage qui donne Mathieu Klein et Laurent Hénart au coude-à-coude, avec l'écologiste Laurent Watrin en embuscade.

L'environnement et la lutte contre la pollution doivent être la priorité du prochain maire de Nancy pour 45% des sondés. Les transports en commun (avec la perspective du nouveau tramway de la Métropole du Grand Nancy) sont prioritaires pour 43% des sondés. Conséquence logique, la circulation et le stationnement doivent être une priorité du prochain mandat pour 42% des électeurs interrogés.

Les transports en commun et la circulation plus importants à Nancy qu'ailleurs

L'omniprésence des transports dans les priorités des électeurs est particulière à Nancy puisque les transports en commun sont prioritaires pour "seulement" 22% des électeurs des villes de 50.000 habitants et plus. Même phénomène pour la circulation et le stationnement qui concentrent l'attention de 36% des électeurs des villes de 50.000 habitants ou plus contre 42% à Nancy.

L'environnement arrive en priorité n°1 chez les électeurs nancéiens - Ipsos Sopra Steria

Des priorités qui ne semblent pas pour l'instant profiter à la liste Europe Ecologie les Verts de Laurent Watrin, créditée de 12% des intentions de vote, à un niveau inférieur au score de l'écolo Yannick Jadot aux Européennes de 2019 à Nancy (18%).

La sécurité et la propreté arrivent derrière

Au pied du podium, la sécurité est prioritaire pour 34% des électeurs nancéiens interrogés contre 44% au niveau national. La propreté concentre l'attention de 24% des sondés.

Le soutien à l'emploi, l'urbanisme, l'action sociale, l'animation de la ville et les écoles font figures de priorités pour 17% des sondés. Le niveau de fiscalité et le logement sont évoqués par 13% des électeurs questionnés.

Sondage municipales 2020 à Nancy : vers une triangulaire au second tour ? © Radio France - Rachel Noël

Sondage réalisé du 30 janvier au 4 février sur 602 personnes inscrites sur les listes électorales de Nancy, constituant un échantillon représentatif des habitants de Nancy âgés de 18 ans et plus