Municipales à Nancy : Laurent Hénart dénonce l'ambigüité de Mathieu Klein sur le projet du Grand Nancy Thermal

Après plusieurs mois d'arrêt en raison de la crise sanitaire liée au Covid, les travaux du projet de centre thermal ont repris. Pour l'heure, il s'agit principalement de travaux de curage à l'intérieur des bâtiments, de démolition des éléments qui ne seront pas conservés et de réalisation de voies du chantier.

Laurent Hénart et André Rossinot sur le chantier de Grand Nancy Thermal © Radio France - Mohand Chibani

C'est un rêve que je vois se réaliser

Casque sur la tête et masque sur le nez, André Rossinot, le président sortant de la Métropole du Grand Nancy se félicite de voir enfin le chantier engagé "c'est le projet le plus important de ce dernier mandat. C'est un rêve que je vois se réaliser, maintenant nous allons être la plus ville thermale de France. C'est vraiment une plus-value en terme d'emplois, et d'accueil de touristes sur notre territoire".

Derrière ce projet, des milliers d'emplois à la clé

A ses côtés, Laurent Hénart salue également l'avancement du projet et rappelle les enjeux en terme de développement économique et d'attractivité "derrière ce projet, il y a des milliers d'emplois à la clé, non seulement au sein du centre thermal mais aussi dans les hôtels, les restaurants, les équipements touristiques qui vont se créer dans le sillage de ce projet et puis c'est un projet exemplaire sur le plan budgétaire ; c'est 100 millions d'euros d'investissements dont 25 millions seulement d'argent public, le reste ce sont des partenaires privés qui vont développer le centre thermal et qui seront associés à sa gestion".

travaux de terrassement et démolition des bassins de Louison Bobet © Radio France - Mohand Chibani

La liste socialiste est ambigüe sur ce projet

Mais Laurent Hénart est en campagne et ne manque pas de le faire savoir en taclant au passage son adversaire, Mathieu Klein pour l'élection du 28 juin prochain "La liste socialiste est ambigüe sur ce projet, qui à mon avis est menacé si leur aventure électorale devait prospérer. et je pense que dans la crise que l'on traverse, les gens commencent à avoir peur pour leur emploi et ils attendent donc que la ville crée de l'activité pour protéger les emplois, donc il y a un choix clair qui se profile pour le 28 juin".

Mais aussitôt la visite terminée que l'entourage de Mathieu Klein s'est empressé de réagir par la voix de son directeur de campagne "Mathieu Klein n'est en aucun cas ambigü sur ce projet. Il l'a même voté en conseil de Métropole".

Mathieu Klein présentera ce mardi après-midi à son tour son programme en matière de grands projets.