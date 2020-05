Municipales à Nancy : Mathieu Klein écrit à Laurent Hénart pour être associé à l'organisation du second tour

Dans un courrier adressé à Laurent Hénart, le maire de Nancy et candidat à sa succession, le socialiste Mathieu Klein demande à être associé à l'organisation du second tour. Il demande la création d'un comité de pilotage "pour protéger le santé des Nancéiens et des Nancéiennes".