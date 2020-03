Municipales à Nancy : Mathieu Klein en tête, Laurent Hénart juste derrière, Laurent Watrin peut se maintenir

Mathieu Klein en tête à Nancy selon des résultats définitifs du premier tour des élections municipales, selon les données recueillies par la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le président du conseil départemental a réuni 37,89% des voix devant le maire sortant Laurent Hénart (34,71%). Il y a environ 600 voix d'écart entre les deux candidats.

L'écologiste Laurent Watrin arrive troisième avec 10,24% des voix. Il peut se maintenir au second tour, s'il a lieu. Françoise Hervé peut fusionner au second tour avec 6,13% et une quatrième place. Les autres listes sont toutes en dessous de la barre des 5% qui permettent de se maintenir au second tour. Nordine Jouira (LFI) est 5e avec 4,48%. Grégoire Eury (RN) récolte 3,71%. La liste "Unis pour Nancy" de Patricia Melet est 7e avec 1,95% alors que Christiane Nimsgern (Lutte Ouvrière) décroche 0,9% des voix.