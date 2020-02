Municipales à Nancy : quelle place pour la voiture en ville ?

Quelle sera la place de la voiture à Nancy à l'avenir ? Les mobilités sont au coeur de la campagne des municipales des 15 et 22 mars. Plus d'un Français sur deux estiment que la voiture n'est pas assez favorisée dans les grandes villes selon notre baromètre Odoxa pour France Bleu.

Plus d'un français sur deux estiment qu'on ne favorise pas assez l'usage de la voiture en ville, c'est l'un des enseignements de notre baromètre Odoxa pour France Bleu - France Info et la presse régionale. 51% des français considèrent que les grandes villes ne favorisent pas assez la circulation des voitures des particuliers, dix points de plus qu'il y a trois ans. Alors que la campagne des élections municipales à Nancy est focalisée sur l'écologie, les transports en commun et les mobilités douces, les automobilistes n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Le tram va tout changer assure Laurent Hénart

Corinne habite en centre ville, et sa voiture, dont elle a besoin, est devenue une contrainte : "Il y a beaucoup de places pour les terrasses des cafés, les places de livraison mais ils enlèvent tout pour les riverains, on n'a plus de places pour se garer". Conséquence, un abonnement en parking souterrain pour une centaine d'euros par mois. Le maire sortant Laurent Hénart le concède, il faut sûrement davantage de stationnements résidents, développer un réseau de borne de recharge pour voiture électrique, ne faire payer que 2 euros le stationnement tous les samedis, jusqu'à la mise en place du nouveau tram :

"On sait que le futur tram pourra véhiculer deux fois plus que l'actuel. Pour l'accessibilité du centre-ville, ça va être une aubaine merveilleuse, simplement, il faut tenir le coup jusqu'en 2023."

Mathieu Klein assume une moins grande place donnée aux voitures

Il faut accélérer, répond le socialiste Mathieu Klein, favorable au développement de parkings relais aux entrées du Grand Nancy, pour la mise en place de nouvelles lignes de transports en commun en site propre. Un développement des alternatives avec forcément une moins grande place donnée aux voitures :

"Plus de lignes en site propre équivaudra à supprimer dans certaines rues des stationnements en surface sur la voirie, installer des pistes cyclables sécurisées continues et sécurisées, c'est donner plus de place au vélo. Il faut engager ces changements avec plus de détermination, ça peut se faire dans la concertation."

L'autopartage, une solution ?

Refonte des transports en commun aussi pour l'écologiste Laurent Watrin, qui propose de passer la vitesse supérieure en ce qui concerne l'autopartage, un véhicule pour plusieurs foyers :

"Comment on pourrait construire avec les propriétaires de voitures des mobilités partagées ? Entre citoyens ? C'est une réflexion qu'on a lancée avec l'automobile club lorrain pour inventer, innover, réduire la pollution et fluidifier la circulation."

Nancy est la 18e agglomération de France la plus congestionnée selon le fabricant de GPS Tomtom, avec quatre jours perdus chaque année dans les bouchons.

