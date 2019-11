Municipales à Nantes : Johanna Rolland assure "exemplarité" et "transparence" pour sa campagne 2020

Nantes, France

C'est l'une des premières réunions de campagne de Johanna Rolland. La maire de Nantes, a présenté ses premiers arguments ce mercredi 13 novembre. Création d'une commission éthique, limite des déplacements polluants ou encore sanction des élus trop absents : la maire PS, candidate aux élections municipales 2020, met l'accent sur l'"exemplarité" des élus et la "transparence".

Sanctionner les absences injustifiées

"Nos concitoyens sont en attente de clarté, de transparence. Nous, les élus locaux, nous avons une responsabilité particulière parce que nous sommes au plus proche", explique Johanna Rolland. Si elle est réélue, la maire de Nantes dit vouloir sanctionner les élus trop absents aux séances du conseil municipal, par exemple. Après trois absences injustifiées, une retenue sera ainsi appliquée.

Des modes de déplacements plus doux

La candidate place également la transition écologique au cœur de sa campagne. Là aussi, les élus doivent donner l'exemple assure t-elle. Johanna Rolland s'engage donc a mettre en place des règles pour "limiter les émissions de carbone liées aux déplacements des élus". La candidate souhaite également éviter autant que possible l'avion et favoriser le train.

Aussi, "une flotte de vélos" sera mise à disposition des conseillers municipaux. Johanna Rolland explique, de son côté, que ces déplacements en deux roues sont compliqués pour elle pour des raisons de sécurité.

Une commission "éthique et transparence"

Pour plus de transparence, la maire sortante souhaite créer une commission "éthique et transparence" au sein du conseil municipal. Celle-ci serait composée d'élus et de citoyens tirés au sort. Leur rôle sera de "s’assurer du respect des règles mises en place", explique Johanna Rolland.

Pour l'heure, la candidate ne donne pas plus de précisions mais cette commission pourrait réunir "une quinzaine de personnes".