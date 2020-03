Municipales à Nantes : Johanna Rolland en tête, une quadrangulaire possible

A Nantes, une estimation Ipsos Radio France-France TV donne une quadrangulaire pour le second tour. La maire sortante Johanna Rolland (PS) arriverait en tête à Nantes avec 32,6% des voix, devant Laurence Garnier (LR) et Julie Laernoes (EELV) toutes deux à 19% et Valérie Oppelt (LREM) avec 12,9%.