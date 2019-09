Municipales à Nantes : la députée Valérie Oppelt est désormais la seule candidate à l'investiture LaRem

Après le retrait de Sophie Errante le 26 août dernier, Hervé Grélard et Emmanuelle Bouchaud renoncent à leur tour à briguer l'investiture LaRem pour les municipales à Nantes en mars prochain. La députée de la deuxième circonscription Valérie Oppelt est désormais la seule candidate en lice.

Nantes, France

Trois mois après s'être déclarés candidats à l’investiture LaRem pour les municipales à Nantes, Hervé Grélard et Emmanuelle Bouchaud renoncent. Le duo l'a annoncé aux militants du parti dans un courrier ce jeudi. Comme Sophie Errante, l'ancienne conseillère régionale Europe-Ecologie-Les Verts des Pays-de-la-Loire et l'ex-chef de file de l'UDI à Nantes dénoncent le timing. "Les comptes de campagne sont ouverts depuis le 1er septembre et notre mouvement n'a toujours pas désigné la tête de liste à Nantes" précisent-ils.

"Pourtant, il y a urgence à constituer l'équipe qui conduira ce combat, urgence à mobiliser et urgence à structurer le projet progressiste que nous devrons présenter aux Nantais et aux Nantaises" affirment-ils ensuite. "Cette ambition n'est pas partagée. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de retirer notre candidature" concluent-ils.

Valerie Oppelt, favorite pour mener la liste LaRem à Nantes

Il reste désormais une seule candidate pour briguer l'investiture LaRem à Nantes. Il s'agit de Valérie Oppelt. La députée de la deuxième circonscription de Loire-Atlantique s'est entretenue ce jeudi avec Stanislas Guérini, le délégué général de LaRem. Elle sera auditionnée le 9 septembre prochain par la CNI, la commission nationale d'investiture. Le rendez-vous est prévu en début d'après-midi. Elle présentera alors son projet.

Si elle est nommée tête de liste à Nantes, Valérie Oppelt pourrait former un duo avec Mounir Belhamiti, l'ancien député de la première circonscription de Loire-Atlantique et proche de François de Rugy.