EN DIRECT - Municipales à Nantes : le débat ce soir sur France 3 Pays de la Loire

Dernière ligne droite avant le premier tour des élections municipales. France 3 Pays de la Loire réunit ce soir les 6 candidates à la mairie de Nantes pour un débat d'une heure. Dans une ville qui a gagné 40.000 habitants en cinq ans, quelles sont leurs propositions, leurs divergences ?

La voiture, le logement, l'insécurité

La place de la voiture à Nantes, les transports en commun, qu est ce qu'elles proposent ? La place du vélo ? Nantes, où se loger devient de plus en plus cher. Est-ce qu'il faut continuer à construire ? Est-ce qu il faut encadrer les loyers ? Evidemment il sera question de l'insécurité. A Nantes, le nombre de règlement de comptes sur fonds de trafics de drogue a plus que doublé en un an. L'insécurité au quotidien, faut-il plus de police municipale ? Plus de caméras de surveillance ?

Les candidates autour de la table

La maire socialiste sortante, Johanna Rolland

Laurence Garnier pour les Républicains

Valérie Oppelt pour LREM

L’écologiste Julie Laernoes

Margot Medkour soutenue par la France Insoumise

Eléonore Revel du Rassemblement National

21h, en direct, le débat sera animé par Christine Vilvoisin, rédactrice en chef adjointe de France 3 Pays de la Loire et Bertrand Pidance de France Bleu Loire Océan.