Nantes : ivre, il frappe et blesse un policier

Nantes, France

Un homme de 25 ans a été interpellé dimanche matin à Nantes alors qu'il venait de griller un feu rouge à toute vitesse à proximité du Quai de la fosse. Les policiers qui l'ont surpris en flagrant délit estiment qu'il roulait à environ à 90 km/h, il y avait quatre personnes à bord de la voiture. Les agents de police ont suivi le véhicule en direction du boulevard Frachon et ont demandé au conducteur de s'arrêter.

Alcool et drogue

Les dépistages ont révélé que l'automobiliste conduisait sous l'empire de stupéfiants, il était positif à l'amphétamine et il avait 1,8 gramme d'alcool dans le sang. Au moment d'être placé dans une geôle du commissariat, le jeune homme a insulté un policier avant de lui asséner des coups au visage et au tibia. Le fonctionnaire présentait une plaie au niveau du nez et ses lunettes ont été cassées.