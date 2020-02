Municipales à Nantes : Régis Contreau, un néophyte en politique numéro 2 sur la liste de Nantes en Commun.e.s

Nantes, France

La tête de liste de Nantes en Commun.e.s pour les élections municipales du 15 et du 22 mars prochain, Margot Medkour était jusqu'à présent une des seules candidates à ne pas avoir révélé l'homme qui occuperait la place de numéro 2 dans la course à la mairie de Nantes.

Et si certains, à l'image de la députée marcheuse, Valérie Oppelt ou de la maire sortante, Johanna Rolland, ont choisi de s'entourer d'un nom connu en politique avec respectivement l'ancien parlementaire Mounir Belhamiti et le sénateur écologiste Ronan Dantec, d'autres ont fait le pari inverse. A l'image de Laurence Garnier qui a choisi le chef d'entreprise Richard Thiriet, novice en politique. Et donc du mouvement composé de personnes issues de la société civile et de sympathisants de la France Insoumise qui a choisi de faire confiance à une nouvelle tête, Régis Contreau, 38 ans.

Un inconnu en politique spécialiste des dossiers énergétiques

Il le dit sans mal, cet habitant de Bellevue est plus habitué à organiser des marches pour le climat qu'à répondre aux sollicitations médiatiques qui seront nombreuses d'ici le deuxième dimanche de mars. Séduit il y a deux ans par le message porté par Nantes en Commun.e.s, Régis Contreau est aux antipodes de l'image du politicien. Il l'assume. Et il a assure que ça peut-être un atout pour convaincre les indécis. "On veut rompre avec cet exercice de la politique comme étant un métier, confie-t-il à France Bleu Loire Océan. Nous, on n'a pas d'enjeu personnel et ça c'est intéressant vis à vis du grand public. Je suis sincère et transparent sur mon engagement. Je vais tout faire pour que Nantes en Commun.e.s soit en mesure de reprendre les institutions et d'accéder à la mairie. Mais si ça ne marche pas, je retrouverai mon métier."

On veut rompre avec cet exercice de la politique comme étant un métier. Nous, on n'a pas d'enjeu personnel et ça c'est intéressant vis à vis du grand public.

Si ce père d'un enfant est un néophyte en politique, il a en revanche une sacrée expérience dans le secteur de l'énergie. "C'est un spécialiste européen", lâche un membre du collectif. Et ça tombe bien, cet ingénieur de formation, va porter le projet de créer un fournisseur d'énergie local pour permettre à Nantes d'être autonome sur le sujet et aux Nantais de se chauffer avec une "énergie propre, locale et pas chère". Une promesse de campagne qu'il assure réaliste et réalisable. "Toutes les proposions de Nantes en Commun.e.s, sont chiffrées, réalistes et crédibles, assure-t-il. On y réfléchit depuis des mois. On a été voir jusqu'à Barcelone qui a monté un projet de ce genre là et on a aussi rencontré plein de gens et fait des calculs."