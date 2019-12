Municipales à Nantes, Sophie Van Goethem sur la liste Les Républicains

Nantes, France

Sophie Van Goethem, maître de conférence à l'université de Nantes, suppléante de Sébastien Pilard lors des élections législatives de 2017,

candidate aux régionales 2015 sous la bannière Debout La France et candidate à la mairie de Nantes en 2014, a cette fois-ci décidé de se rallier à Laurence Garnier. "Je suis et je reste indépendante" dit Sophie Van Goethem, "naturellement, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans des cadres". Sophie Van Goethem explique que c'est cette indépendance qui la fait se rallier à Laurence Garnier, "Laurence Garnier a eu l’humilité et l'intelligence de reprendre contact avec moi, il y a deux ans, et nous avons discuté. Nous nous connaissons très bien puisque nous avons travaillé pendant six ans ensemble au conseil municipal".

"Donner un style à la ville"

Sophie Van Goethem sera en cinquième position sur la liste menée par Laurence Garnier. Elle aura en charge les dossiers d'urbanisme et elle souhaite donner un style à cette ville, "On peut avoir des immeubles neufs mais il faut un style qui fasse que quand on prend une photo à Nantes, on sache que c'est Nantes et que ce n est pas une autre ville. Aujourd'hui on sait que c'est Nantes, seulement si on prend l'éléphant en photo et je trouve ça dommage. il faut donner un certain style aux constructions".