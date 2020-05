Municipales à Nay : l'impossible cohabitation entre les deux maires

Matignon a décidé qu’il était temps de laisser les maires élus au premier tour le 15 mars dernier, prendre possession de leurs mairies. À Nay, Guy Chabrout, le sortant, a été battu par la liste de Bruno Bourdaa. Depuis deux mois le battu gère la crise sanitaire malgré la défaite. Lui aimerait ne plus être là et l’autre aimerait être à sa place. La cohabitation n’a pas été possible et les échanges entres deux hommes et les deux équipes ont été nulles ou réduites au minimum.