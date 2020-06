Selon les premières estimations de la préfecture de la Dordogne, François Roussel est réélu maire de Neuvic au second tour des élections municipales ce dimanche 28 juin.

Municipales à Neuvic : François Roussel est réélu maire au second tour

Trois listes se sont affrontées au second tour des élections municipales à Neuvic. Photo d'illustration

François Roussel est réélu maire de Neuvic selon les premières estimations de la préfecture à l'issue du second tour des élections municipales. A Neuvic, trois candidats s'affrontaient au second tour ce dimanche 28 juin : le maire sortant François Roussel, celle de Serge Faure et la liste de François Lahonta (divers gauche).

Au final, François Roussel est réélu donc avec 49.29% des voix, devant Serge Faure, 33%, et le divers gauche François Lahonta, 17.15%.

À Neuvic, en 2020, les inscrits votaient pour élire les 27 membres du conseil municipal. Les trois listes suivantes recueillent assez de suffrages pour disputer le deuxième tour. Grâce à 48,44 % des votes, la liste Divers droite de François Roussel est majoritaire à Neuvic à l'occasion du premier tour. En réunissant 30,1 % des voix, la liste de Serge Faure (DIV) arrive à la deuxième place. La liste de François Lahonta (Divers gauche) reçoit l'adhésion de 21,44 % des votants à s'être exprimés.