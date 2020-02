Municipales à Nîmes : 30 000 étudiants à Nîmes d'ici 10 ans pour Yvan Lachaud

Yvand Lachaud entouré de Olivier Jalaguier et Pacale de Salaberry

Nîmes, France

Yvand Lachaud, candidat aux élections municipales à la tête de la liste "Nîmes en mieux" a présenté ses propositions pour les étudiants et le tourisme à Nîmes.

Un véritable campus universitaire à l'horizon 2030

L'idée est de créer un véritable campus universitaire sur 4 à 5 hectares dans le quartier Hoche Sernam . L'occasion de mettre un petit tacle au passage à la municipalité actuelle accusée d'avoir laissé la première tranche à des promoteurs immobiliers. Le projet de "Nîmes en Mieux" comprendrait évidemment des logements étudiants. Il faudrait en construire 7 à 800 par an pour atteindre 7 à 8 000 à l'horizon 2 030.

Une université complémentaires à celle de Montpellier

Parallèlement, l'Université continuerait à développer des filières complémentaires et non pas concurrentes à celles de Montpellier. Une ville qui vit, c'est une ville qui accueille des étudiants martèle Yvan Lachaud convaincu sans doute à juste titre qu'au sortir de la guerre le fossé entre Nîmes et Montpellier s'est aussi creusé en raison de l'offre universitaire, alors qu'à la base la capitale gardoise disposait de davantage d'atouts que sa voisine Héraultaise. L'arrivée de 15 000 nouveaux étudiants ne comblerait évidemment pas tout l'écart, mais il le réduirait peut-être en partie

