Municipales à Nîmes : Daniel Richard rejoint Yvan Lachaud

Ce samedi soir, dans un communiqué adressé à la presse, le candidat écologiste Daniel Richard annonce son alliance avec le centriste Yvan Lachaud pour le second tour des élections municipales à Nîmes. Voilà le communiqué : Daniel Richard rejoint Yvan Lachaud, car il estime que c'est la "seule chance de voir la ville apporter aux Nîmoises et Nîmois une réponse concrète face au changement climatique et à la crise mondiale.”

"L'écologie n'a pas à être prisonnière du carcan droite/gauche" Daniel Richard

Le communiqué précise : « Dans un contexte sanitaire et social qui bouleverse la société française, "l'écologie n'a plus à être prisonnière d'un carcan politique", et le rassemblement de deux énergies, de deux chefs d’entreprise aux compétences complémentaires, dépassant les clivages anciens et réflexes partisans est d'autant plus indispensable à l’avenir de notre ville.»

Les grandes lignes du nouveau projet commun ainsi que la nouvelle liste seront présentées mardi matin.