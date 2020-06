Municipales à Nîmes : David Tebib appelle à voter Jean-Paul Fournier

Jean-Paul Fournier peut compter sur un soutien supplémentaire, dans la course à la mairie de Nîmes. Le maire sortant vient de recevoir l'appui de David Tebib, qui avait recueilli plus de 5% des voix au 1er tour.

A la tête de "Nîmes Ensemble", il avait rassemblé 5.39 % des voix au premier tour des élections municipales à Nîmes. David Tebib vient d'annoncer qu'il appelle à voter Jean-Paul Fournier, le maire sortant, au second tour qui se déroule fin juin. Le président de l'USAM Nîmes Gard s'exprime dans un communiqué ce jeudi matin.

Voici l'intégralité de son communiqué : "C’est parce que Nîmes et ses habitants comptent énormément pour moi que je me suis présenté à l’élection municipale de mars dernier. Nous venons de vivre une crise inédite qui a impacté un grand nombre d’entreprises, de familles et de personnes, et nous n’avons encore aucune idée de l’ampleur du désastre économique et social à venir. L’heure est donc à la responsabilité et à la raison de chacun : il faut que nous puissions nous relever le plus rapidement possible et faire front. Pour cela, nous aurons _besoin de nous appuyer sur des fondations solides_. "

"Il est évident que, lors de cette crise, M. Jean-Paul Fournier et ses équipes ont démontré au quotidien une connaissance du terrain et une parfaite maîtrise des dossiers.Partant de ces postulats, j’ai décidé d’appeler à voter pour Jean-Paul Fournier au second tour des élections municipales" David Tebib

Il précise :"J’invite à ce titre tous les électeurs qui ont partagé mon ambition à voter pour la liste « Choisissons Nîmes », la seule aujourd’hui à correspondre au projet, notamment économique, qui m’a animé durant ces nombreuses semaines de campagne. Mon objectif a toujours été d’être au service du dynamisme de notre ville et du territoire. Dans ce contexte inédit et incertain, il m’apparaît essentiel de permettre à M. Jean-Paul Fournier et ses équipes de poursuivre leur action ; une continuité s’impose dans la gestion de cette crise sanitaire. J’ai également fait le choix de ne pas solliciter Jean-Paul Fournier pour rejoindre sa liste. À un mois du second tour, seules la responsabilité et la raison politique ont guidé ce choix. "