Municipales à Nîmes : "Lorsque ça se désintègre (ailleurs), nous on intègre", David Tebib

Nîmes, France

Avant son premier meeting ce vendredi soir à Nîmes, meeting ouvert au public (20h, à l'hôtel C'Suites), David Tebib a officialisé l'arrivée dans ses rangs de Nicolas Cadène, longtemps courtisé par de nombreux autres candidats à la mairie de Nîmes. Nicolas Cadène est le Rapporteur Général de l'observatoire de la Laïcité et membre de l'association Tous pour notre avenir (TPNA). Ce Nîmois de 38 ans sera chargé des questions d'Éducation et de cohésion sociale.

"C'est la liste qui rassemble des compétences. C'est la liste qui a le programme le plus structuré, le plus efficace, pour changer le quotidien des nîmois. Sur l'écologie, la sécurité, la cohésion sociale, l'Education" Nicolas Cadène

Par ailleurs, David Tebib se dit confiant, malgré les 5% d'intentions de vote au 1er tour qui lui seraient attribués dans un sondage IPSOS Sopra Steria - France Bleu Gard Lozère - La Gazette de Nîmes. Sondage dévoilé jeudi matin. Dans la foulée de ce sondage, le candidat écologiste Daniel Richard a surpris tous les observateurs, en se séparant de Jean-Paul Boré, le leader du collectif TPNA.

"Ce que ça m'inspire, déclare David Tebib, lorsque ça se désintègre, nous on intègre. C'est un signal envoyé fort aux Nîmois et aux Nîmoises.(..) mais moi ce qui m'importe, c'est Nîmes Ensemble, et notre programme. Faire en sorte qu'il y ait de nouveaux visages et de nouvelles méthodes, pour que cette ville soit pleinement moderne."