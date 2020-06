Municipales à Nîmes : Denis Bouad soutient Vincent Bouget

Et voilà un soutien de plus pour Vincent Bouget ! Depuis une semaine et le ralliement de l'écologiste Daniel Richard au centriste Yvan Lachaud, les lignes bougent à Nîmes, en vue du second tour des élections municipales. Le clan Richard ayant explosé en vol, les socialistes appellent un à un désormais à voter pour la liste "Nîmes citoyenne à Gauche" menée par Vincent Bouget et Jo Menut.

Dans un communiqué signé à quatre mains, avec la présidente de Région Carole Delga, Denis Bouad s'explique ce jeudi : "Nous tenons à apporter publiquement notre soutien à toutes les équipes dans le Gard qui formeront des majorités de projets orientés vers le progrès social, l'aménagement durable du territoire et le développement économique intégrant l'urgence écologique et la transition numérique. Ces valeurs doivent s'incarner et être portées par des femmes et des hommes qui ont construit patiemment leur engagement sur ce territoire et acquis une légitimité fondée sur la cohérence, la clarté et le travail de terrain. Des femmes et des hommes qui sont des "militants" du Gard et de l'Occitanie.

Le communiqué précise : "C'est la raison pour laquelle nous soutenons la liste de "Nîmes citoyenne à gauche" menée par Vincent Bouget. Ce soutien, nous l'exprimons sans réserve, et nous voulons à travers lui reconnaître toutes celles et ceux qui croient aux vertus de l'engagement collectif au service d'un projet commun"