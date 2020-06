Municipales à Nîmes : Dispositif exceptionnel pour assurer toute la sécurité

La Ville de Nîmes renforce les actions de prévention et de protection pour organiser le vote du second tour des élections municipales et communautaires, ce dimanche. Des mesures d’hygiène supplémentaires sont mises en place dans les 84 bureaux de vote pour garantir la sécurité et la sérénité des électeurs et des personnels. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. Il est fortement recommandé de se présenter en dehors des heures d’affluence, donc de préférence entre 9 heures et 11 heures et entre 13 heures et 15 heures.

168 agents régulateurs supplémentaires assureront la mise en place du dispositif de régulation des circulations à l’entrée et à l’intérieur des bureaux de vote, mais aussi l’accueil des électeurs et la gestion de la fréquentation dans les bureaux de vote. Ils réguleront le nombre de votants pour éviter des regroupements sur des espaces contraints.

Une bonne gestion des opérations de dépouillement.

La Ville édite de nouveaux cahiers d’émargement à partir du répertoire électoral unique mis à jour pour le second tour. 2 bornes de gel hydroalcoolique seront mises en place à l’entrée et à la sortie de chaque bureau de vote. Des stylos à usage unique de couleur bleue seront proposés aux électeurs qui ne seraient pas munis de leur propre stylo.



La Ville mettra des masques à disposition de tous les votants dans tous les bureaux de vote. Le port des masques est obligatoire. Les personnels tenant les bureaux de vote seront eux même équipés de masques obligatoires, et de visières s’ils le souhaitent (10 visières sont mises à disposition par bureau).

La Ville procédera à une désinfection et à un nettoyage sanitaire poussé des 32 écoles nîmoises qui accueilleront les 84 bureaux de vote avant et après les élections. Les écoles seront fermées ce vendredi 26 juin à partir de 12h30, et jusqu'au lundi 29 juin 13h.



La Ville met en place un service exceptionnel d’accueil accessible aux familles dont les 2 parents travaillent (ou, pour les familles monoparentales, dont le parent travaille) et qui n’auraient aucune solution alternative de garde pour leur enfant durant ces deux demi-journées. Un service exceptionnel d’accueil d’enfants est organisé dans 3 sites :

- à l’ouest de la Ville : les locaux de l’ALSH du Carmel pourront accueillir des enfants d’âge maternel ;

- en centre-ville : les locaux de l’ALSH du Mont Duplan pourront accueillir des enfants d’âge maternel et élémentaire ;

- à l’Est de la Ville : les locaux du Pôle éducatif et culturel Jean D’Ormesson, au niveau -1 pourront accueillir les enfants d’âge élémentaire ;

Ce service fonctionnera dans les 3 sites, le vendredi après-midi 26 juin à partir de 13h jusqu’à 18h30 et le lundi matin 29 juin de 7h30 jusqu’à 13h. Le service du repas est assuré gratuitement dans les 3 sites d’accueil.



32 agents de nettoyage supplémentaires assureront également la désinfection permanente des lieux de vote tout au long du dimanche. Ils veilleront au nettoyage régulier des surfaces de contact : isoloirs, stylos, tables