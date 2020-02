Municipales à Nîmes : Jean-Paul Fournier, le maire sortant présente ses 58 co-listiers

Nîmes, France

C'est au cinéma "Le Sémaphore" que Jean-Paul Fournier, candidat à sa succession à la mairie de Nîmes a présenté les 58 candidats qui l'accompagneront présents sur sa liste " Choisissons Nîmes". Une liste renouvelée à 61% avec 36 nouveaux candidats. Moyenne d'âge : 51 ans. 52,8 ans pour les 43 premiers. Une liste composée de femmes et d'hommes venus du monde économique, associatif et sportif. Pas question pour le maire de dévoiler les futures délégations avant les élections mais on sait déjà que les principales devraient changer de main. "Il y aura des changements confie-t-il, sur des élus qui sont là depuis 3 mandats. Pratiquement tout le monde va changer de délégation."

Les 59 noms (en gras, les nouveaux candidats)

Jean-Paul Fournier, 74 ans (maire sortant)

Sophie Roulle ( 49 ans) Architecte

Julien Plantier( 34 ans) Avocat, Docteur en droit

Pascale Venturini (57 ans) DRH secteur santé

François Courdil (25 ans) Administrateur de biens

Valentine Wolber (38 ans)

Laurent Burgoa (51 ans) Conseiller départemental du Gard

Dolorès Orlay-Moureau (48 ans) Directrice de pôle médico-social

Laurent Boissier (48 ans) Ancien directeur sportif du Nîmes Olympique

Véronique Gardeur-Bancel (56 ans) Infirmière libérale

Franck Proust (56 ans) Agent général d'assurance

Mary Bourgade (67 ans) Conseillère régionale

Xavier Douais (45 ans) Chef d'entreprise

Chantal May (62 ans)Animatrice sportive

Richard Flandin (54 ans) Cadre dirigeant

Maud Chelvi-Sendin (27 ans) Etudiante

Richard Schieven (55 ans) Retraité Police nationale

Claude de Girardi (66 ans) Conseillère départementale du Gard

Pascal Gourdel (57 ans) Chef d'entreprise

Carole Solana (53 ans) Educatrice jeunes enfants

Richard Tibérino (66 ans) Conseiller départemental du Gard

Marie-Chantal Barbusse (74 ans)Commerçante, conseillère départementale du Gard

Marc Taulelle (68ans) Médecin retraité

Géraldine Rey Deschamps (53 ans) Relieuse d'art

Daniel -Jean Valade ( 68 ans) Retraité de l'éducation nationale

Amélie Butel(36 ans) Responsable communication et sponsoring

Frédéric Pastor (52 ans) Fonctionnaire administration pénitentiaire

Monique Boissière (73 ans) Retraitée de l'armée de terre

Bernard Angelras (59 ans) Vigneron

Aurélie Prohin (41 ans) Pharmacien

Jean-Marc Campello (51 ans) Chef d'entreprise

Véronique Jouve Sammut (50 ans) Formatrice

Yannick Liron (46 ans)Expert comptable. Président de l'assocaition Nîmes Olympique

Christine Tournier-Barnier (59 ans) Avocate

Christophe Pio (45 ans) Chef d'entreprise

Tiphaine Leblond(26 ans) Attachée commerciale

Olivier Bonne (54 ans)Courtier en assurance. Président du Rugby Club nîmois

Catherine Jehanno (72 ans) Retraitée

Halim Belhaj (35 ans) Commerçant

Mylène Mouton (52 ans) Chef d'entreprise

Frédéric Escojido (66 ans) Retraité collectivité territoriale

Muriel Thomas (53 ans) Architecte d'intérieur

Emmanuel Carrière (53 ans) Enseignant

Dominique Lacambra ( 60 ans) Fonctionnaire territoriale

Nicolas Rainville (37 ans)Arbitre de football professionnel

Marie Menetrier (31 ans) Enseignante

Jimmy Penati (23 ans) Etudiant en droit

Camille Terrisson (25 ans) Etudiante en droit

Alexandre Chabalier(33 ans) Ingénieur aéronautique

Jeanne Aussel (77 ans) Retraitée de l'éducation nationale

Damien Gaini(35 ans) Mandataire judiciaire

Axelle Mimouni (43 ans)Secrétaire

Pascal Montredon (56 ans) Commerçant

Christiane Gras (77 ans) Retraitée Fonction publique

Mohamed Zirari (28 ans) Chef de projet Energie

Elodie Chaudet (24 ans) Fonctionnaire territoriale

Robert Perez (78 ans) Retraité

Marie Pongy-Gervais (42 ans) Responsable communication et relations publiques

Georges Colombani (76 ans) Retraité Marine nationale