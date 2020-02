Municipales à Nîmes : Jean-Paul Fournier va porter plainte contre Daniel Richard

C'est l'avocat de Jean-Paul Fournier (maire sortant et candidat LR / Div Droite) qui doit déposer la plainte au commissariat de Nîmes dans la journée de vendredi, ou lundi au plus tard. Une plainte contre Daniel Richard (EELV-PS-LFI) et son équipe de campagne, qui a organisé ce mercredi "un « happening » sur le thème de la redynamisation du centre ville et de ses commerces". Plusieurs messages ont été taggés sur des vitrines de commerces du centre ville. Le maire de Nîmes se dit attaqué en personne, et va porter plainte pour diffamation. Son entourage confie à FB Gard Lozère que "son honneur, son image et sa notoriété" sont attaqués.

"Je ne peux tolérer la nouvelle étape franchie par l’équipe de campagne de Daniel Richard, et du candidat lui-même, et j’ai décidé de porter plainte suite aux propos choquants tagués sur des vitrines du centre-ville pour « faire le buzz ». Non, sous prétexte de capter l’attention, on ne peut pas tout dire !" Jean-Paul Fournier (communiqué)

