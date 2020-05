Municipales à Nîmes : Jérôme Puech "Daniel Richard ? j'ai eu affaire à un menteur, un fossoyeur"

Le socialiste Jérôme Puech, en larmes au microd e France Bleu Gard Lozère, se dit ce samedi "abasourdi et trahi" par Daniel Richard. Le candidat EELV vient de rallier Yvan Lachaud, le centriste, pour le second tour de l'élection municipale à Nîmes.

C'était à croire que le sol s'est dérobé sous ses pieds quand France Bleu Gard Lozère l'a contacté ce samedi soir. Jérôme Puech n'en revient pas. Le socialiste ne digère pas la décision, presque en cavalier seul, de sa tête de liste Daniel Richard, qui vient d'annoncer rallier Yvan Lachaud, pour le second tour des élections municipales à Nîmes. "J'ai été trahi, et le Parti Socialiste a été trahi par Daniel Richard. Je suis abasourdi (..) Il rejoint Yvan Lachaud, contrairement à l'accord que nous avons signé ; accord qui stipulait clairement qu'il n'y aurait aucun accord pour le second tour, avec la droite, la république en Marche ou même évidemment le Rassemblement National"

"J'ai constaté aujourd'hui que j'ai eu affaire à un menteur, un fossoyeur. Quelqu'un qui ne tenait pas ses engagements (..) On constate avec effroi qu'il a dupé son monde. Je vis une heure sombre de ma petite carrière politique" Jérôme Puech, au micro FB Gard Lozère

Une grande partie des désormais ex-colistiers de Daniel Richard évoquent également ce samedi une "trahison", dans un communiqué envoyé à la presse.