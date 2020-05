Municipales à Nîmes : Julien Plantier "de marbre " devant l'alliance Richard / Lachaud

L'alliance de dernière minute entre Daniel Richard et Yvan Lachaud ? Un "non-événement" guidé par "opportunisme" pour Julien Plantier, le porte parole de Jean-Paul Fournier, maire sortant et candidat à sa propre succession à l'élection municipale à Nîmes.

Julien Plantier, le porte parole de Jean-Paul Fournier pour la liste "Choisissons Nîmes", n'est pas homme à mâcher ses mots. Il a accepté de commenter pour France Bleu Gard Lozère "l'événement politique" du week-end à Nîmes : l'alliance, rendue officielle samedi soir, entre le candidat écologiste Daniel Richard et le centriste Yvan Lachaud., et ce à 1 mois du second tour des municipales. "Ce genre d'alliance par opportunisme, par strict intérêt personnel, nous laisse de marbre, confie Julien Plantier. Les nîmois ne sont pas dupes de ces tambouilles politico-politiciennes, de ces jeux d'appareil."

"Cet opportunisme ne sert pas l'engagement politique au sens noble du terme" Julien Plantier, au micro France Bleu Gard Lozère

Julien Plantier poursuit : "On est habitué avec certains, depuis un certain nombre d'années, c'est pour ça que ce n'est pas une surprise. On ne peut que faire le constat que plusieurs hommes et femmes vont s'entendre sur une sorte d'union, un échiquier entre Mélenchon et Macron. C'est pour cette raison que ça peut manquer de crédibilité, de sérieux."