Municipales à Nîmes : la lettre à "Nîmes citoyenne à gauche"

Avant le second tour des élections municipales à Nîmes, les anciens colistiers de Daniel Richard s'adressent directement à la liste de gauche emmenée par Vincent Bouget et Jo Menut. Ancienne numéro 2 de la liste de Daniel Richard, l'écologiste Sybille Jannekeyn avait déjà appelé à voter pour "Nîmes citoyenne à gauche".

Voici l'intégralité du courrier : "Dans l'hypothèse où la liste Nîmes citoyenne à gauche serait élue, nous souhaitons que vous ouvriez l’Assemblée citoyenne indépendante dont vous prévoyez la création, à des représentant.e.s des formations de gauche et écologiste. En effet le choix inique de M. Richard prive l’écologie politique et une grande part de la gauche démocratique de représentation au conseil municipal issu du scrutin à venir. Cette Assemblée débattrait, en parallèle au conseil élu, des principales orientations pour la ville et pourrait être saisie des dossiers sensibles avant les décisions de l'assemblée. S’agissant du programme, nous sommes attaché.e.s à ce que votre action s’inscrive dans le cadre d’un projet à long terme pour la cité, élaboré avec tous ses actrices et acteurs, pour mettre fin au « coup par coup » et au «laisser faire » qui ont prévalu jusque-là, au bénéfice des promoteurs et des spéculateurs, mais au détriment du bien-être des habitant.e.s. Ce projet s’appuierait sur les infrastructures et les équipements existants. Il limiterait strictement l’étalement urbain au bénéfice d’un développement de la ville sur elle-même et de la préservation des espaces naturels périphériques. Pour lui donner toute la force juridique nécessaire, nous vous demandons de vous engager à proposer à l’Agglomération de le traduire dans un « Plan local d'urbanisme intercommunal » (PLUI), seul à même de garantir la cohérence des politiques du logement, de l'habitat et de la protection de l'environnement. Ces deux interrogations ne devraient pas poser de problèmes afin de répondre au souhait de rassemblement des forces de gauche et des écologistes."

Les signataires

Didier Bacqueville, PS Catherine Bernié-Boissard, conseillère municipale et communautaire Gislaine Boiteux, LFI Fatima El Hadi, PS Alain Fabre-Pujol, GRS, conseiller municipal et communautaire Mathieu Faure, LFI Michèle Faury, PS Sébastien Henri, LFI Richard Herry, PS Josy Jager, LFI Sibylle Jannekeyn, EELV Pierre Leufflen, LFI Christine Marlière, PRG Franck Médina, militant écologiste Nicolas Nadal, PS Agathe Pibarot, LFI Aline Peronnet, LFI Matthieu Peronnet, LFI Isabelle Poussier, Magna Nîmes Jérôme Puech, PS Bruno Vasa, EELV Viviane Viala, Nîmes simplement

Quatre listes sont présentes au second tour des élections municipales à Nîmes :