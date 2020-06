Municipales à Nîmes : la photo du jour, l'alliance scellée entre Yvan Lachaud et Daniel Richard

Yvan Lachaud et Daniel Richard prêts à marcher ensemble, en vue du second tout de l'élection municipale à Nîmes

Pour le 2ème tour de l'élection municipale à Nîmes, les listes Lachaud et Richard fusionnent. La nouvelle a ébranlé le mundillo politique nîmois samedi dernier. Yvan Lachaud, le centriste (UDI) soutenu par LREM fusionne en effet avec Daniel Richard, tête de liste soutenue par le PS, EELV et LFI au premier tour, mais désormais lâchée par l'ensemble de ces partis politiques. Yvan Lachaud accueille ainsi 7 personnes de la liste Richard à commencer par Daniel Richard qui est en 3eme position.

"Tant mieux si elle est surprenante (cette alliance). Il y a un mot à la mode : l'intelligence collective. Mélangeons ces intelligences-là. Je suis sûr qu'elles trouveront leur équilibre et leur complémentarité" Philippe Berta, au micro FB Gard Lozère.

Les 2 hommes font désormais cause commune pour le 2e tour qui devrait se jouer dimanche 28 juin. Et rien d'étonnant à cette alliance dit tranquillement Yvan Lachaud, c'est l'alliance de 2 chefs d'entreprise, 2 pragmatiques qui ensemble veulent préparer la transition écologique de Nîmes. Et pour ça dit-il, il faut faire tomber l'équipe en place, l'équipe Fournier. "Cette élection n'est pas la même que le premier tour. D. Richard qui est un écologiste sans parti politique, ayant des difficultés avec sa propre liste, s'est retrouvé dans une partie de mon programme, et réciproquement. 3 urgences : urgence économique, sociale et écologique"

"Par rapport à notre programme, sur la corrida il n'y a pas de débat, précise Yvan Lachaud. Je reprendrai la délégation de la _tauromachie_. Et Daniel Richard n'est pas contre la tauromachie, il dit que c'est une liberté, "y'en a qui aiment, y'en a qui n'aiment pas". (..)Sur l'incinérateur, j'avais déjà dit qu'il n'y en aurait pas de 2e sur l'agglomération.(..)

"C'est sûr que ça dérange, parce que ça ne fait pas partie des vieilles traditions des partis politiques. Nous sommes au-dessus de ces frontières-là" Yvan Lachaud, au micro FB Gard Lozère

Enfin, le projet Magna Porta de la gare de Manduel ? "On a conjointement décidé que la partie redessanaise serait réservée totalement à l'agriculture. Ce sont des choix qui me vont très bien (..) ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des points positifs"

Pour le député MoDem du Gard, Philippe Berta, même si l'alliance Lauchaud-Richard, l'alliance d'un centriste avec un écologiste sans parti peut surprendre, elle est bénéfique pour Nîmes. C'est le métissage des intelligences au service du bien commun, et au diable les réflexes de partis : "Je connais Daniel Richard depuis plus de 2 ans. Aujourd’hui la cause environnementale est omniprésente. Si on n'a pas compris ce qu'il vient de se passer avec le Covid.. c'est quoi l'origine du Covid ? C'est tous les méfaits d'une mondialisation outrancière, d'une Chine qui veut devenir première puissance mondiale à n'importe quel prix. Donc oui la cause environnementale est très forte, et il faut l'intégrer dans tous tous les processus de décision. Et oui, je compte sur Daniel Richard pour être cet acteur-là".