Municipales à Nîmes : Laurent Boissier sur la liste de Jean-Paul Fournier

Jean-Paul Fournier (Les Républicains) l'a officiellement confirmé ce vendredi à Nîmes : Laurent Boissier, l'ancien coordinateur sportif du Nîmes Olympique, le rejoint sur sa liste pour l'élection municipale. "Ce qui est sûr, garantit le maire sortant, c'est qu'il sera dans les 10 premiers (de la liste), je m'y suis engagé". Laurent Boissier a été écarté du club nîmois après la lourde défaite contre Lyon (4-0) début décembre, lors de la 17e journée de Ligue 1.

"Il a toujours dit son amour pour la ville [...] il peut apporter ses connaissances et sa philosophie sur le sport." Jean-Paul Fournier

A quel poste exactement faut-il l'attendre, l'imaginer, si le maire est réélu ? "A Nîmes Olympique j'ai fait 40 postes différents, et je pense l'avoir bien fait, explique-t-il. Le sport est mon domaine de prédilection, il peut y en avoir d'autres".

"Avant tout, il faut rester humble. Comme dans le football. Si tu rentres sur le terrain, et que tu penses que tu as gagné, tu as déjà perdu. Donc, il faut penser à l'élection déjà, essayer de la gagner." Laurent Boissier